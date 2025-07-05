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Восстанавливающаяся после разрыва ахилла Листунова рассчитывает вернуться к чемпионату России

Камила Абдурахманова
корреспондент

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова, получившая в феврале тяжелую травму ноги, в настоящее время проходит реабилитацию и надеется выступить на чемпионате России, который пройдет осенью.

Во время тренировки в феврале Листунова получила разрыв ахиллова сухожилия. Сразу после травмы ей провели операцию, и затем началась длительная реабилитация.

«Восстановление проходит хорошо, все по срокам, все как нужно — и не опережаем, и не опаздываем. Конечно, да, бывают трудности, но я медленно и постепенно подвожу себя к некоторым упражнениям, так же, как и к приземлениям или даже к толчку. Что касается сроков возвращения на соревнования, то все уже будет зависеть от физического состояния.

Врачи говорят, что восстановление идет нормально, нет никаких проблем. Желание вернуться поскорее на соревнования, конечно, есть, скоро мне предстоит УМО, врачи опять осмотрят мою ногу, и тогда может уже наступить какая-то определенность. Что касается планов, то, конечно же, хочется к чемпионату России вернуться. И выступить там хотя бы на одном-двух снарядах», — рассказала Листунова ТАСС.

На Олимпийских играх в Токио 20-летняя Листунова завоевала золотую медаль в командных соревнованиях, также в активе спортсменки есть победа на чемпионате Европы 2021 года в личном многоборье.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Сириусе с 28 сентября по 5 октября.

Источник: ТАСС
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Виктория Листунова
Спортивная гимнастика
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