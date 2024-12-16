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Сегодня, 13:53

Вопрос допуска российских гимнастов до международных турниров решится в течение двух месяцев

Алина Савинова
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Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов сообщил, что Международная федерация гимнастики (FIG) рассмотрит заявки россиян на получение допуска к турнирам в нейтральном статусе в течение двух месяцев.

FIG объединяет спортивную и художественную гимнастику, а также прыжки на батуте.

«Существует вполне определенная процедура — мы подготовили списки по всем видам спорта, кроме акробатики, и сейчас находимся в процессе передачи их FIG. На рассмотрение FIG берет два месяца», — приводит ТАСС слова Титова.

При этом первый вице-президент Федерации гимнастики России отказался обсуждать персональный состав этих списков, поскольку он составлен на основе представления главных тренеров.

Ангелина Мельникова. Российские гимнасты согласились на нейтральный статус. Раньше сопротивлялись и пропустили Олимпиаду

Ранее Титов заявил, что возможный пропуск майского первенства Европы в Германии не станет для российских спортсменов препятствием для участия в чемпионате мира-2025 по спортивной гимнастике.

Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским гимнастам принимать участие в турнирах под эгидой организации с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран. Однако российские спортсмены отказались выступать в нейтральном статусе, поэтому лишились возможности отобраться на Олимпиаду в Париже.

Источник: ТАСС
Василий Титов
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
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