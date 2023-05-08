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Сегодня, 23:06

Винер прокомментировала выступление Дины Авериной на Кубке Сильнейших

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды России Ирина Винер прокомментировала выступление Дины Авериной на Кубке Сильнейших, где гимнастка заняла 3-е место.

«Все дело в том, что у Дины ведь были проблемы, она с ними выступала на Олимпийских играх. Ее лечащий врач сказал, что она «инопланетянка». Сейчас уже могу об этом сказать, что у нее есть такие моменты травматического характера, которые не совместимы с выступлением. Но постольку-поскольку у нее железный характер, она выступала на Олимпиаде блестяще, потом выступала блестящие на чемпионате мира, подтвердила свое чемпионское звание, выиграла все виды, кроме ленты. Все здесь здорово выступали, и в частности Дина, но сейчас она бережет себя и правильно делает. Они учатся сейчас обе в МГИМО, очень мотивированные девочки, патриотичные и хотят нести пользу теперь своей стране на другом поприще», — приводит слова Винер Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2023-05-08-yest-momenty-travmaticheskogo-kharaktera-ne-sovmestimyye-s-vystupleniyem-viner-o-tretyem-meste-diny-averinoy
Дина Аверина
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