Винер прокомментировала выступление Дины Авериной на Кубке Сильнейших

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды России Ирина Винер прокомментировала выступление Дины Авериной на Кубке Сильнейших, где гимнастка заняла 3-е место.

«Все дело в том, что у Дины ведь были проблемы, она с ними выступала на Олимпийских играх. Ее лечащий врач сказал, что она «инопланетянка». Сейчас уже могу об этом сказать, что у нее есть такие моменты травматического характера, которые не совместимы с выступлением. Но постольку-поскольку у нее железный характер, она выступала на Олимпиаде блестяще, потом выступала блестящие на чемпионате мира, подтвердила свое чемпионское звание, выиграла все виды, кроме ленты. Все здесь здорово выступали, и в частности Дина, но сейчас она бережет себя и правильно делает. Они учатся сейчас обе в МГИМО, очень мотивированные девочки, патриотичные и хотят нести пользу теперь своей стране на другом поприще», — приводит слова Винер Sport24.