Винер отреагировала на решение исполкома FIG отложить вопрос по допуску российских спортсменов
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала корреспонденту «СЭ» решение исполкома Международной федерации гимнастики (FIG) оставить в силе отстранение российских спортсменов.
«Мы другого решения и не ожидали», — сказала Винер «СЭ».
По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.
Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
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