Винер отреагировала на решение исполкома FIG отложить вопрос по допуску российских спортсменов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала корреспонденту «СЭ» решение исполкома Международной федерации гимнастики (FIG) оставить в силе отстранение российских спортсменов.

«Мы другого решения и не ожидали», — сказала Винер «СЭ».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.