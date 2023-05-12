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Сегодня, 11:43

Винер отреагировала на решение исполкома FIG отложить вопрос по допуску российских спортсменов

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Ирина Винер.
Фото Global Look Press

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала корреспонденту «СЭ» решение исполкома Международной федерации гимнастики (FIG) оставить в силе отстранение российских спортсменов.

«Мы другого решения и не ожидали», — сказала Винер «СЭ».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ирина Винер-Усманова
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