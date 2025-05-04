Вице-чемпионка мира россиянка Еремина стала тренером гимнасток Саудовской Аравии

Российская гимнастка Елена Еремина переехала в Саудовскую Аравию и работает тренером в одном из гимнастических клубов.

«Лена работает в Саудовской Аравии с февраля, она подписала контракт с одним из местных клубов, где тренирует как девочек различных возрастов, так и взрослых, — цитирует ТАСС личный тренер Ереминой Вера Киряшова. — У нее есть рабочая виза, Лена может ездить со своими гимнастками на соревнования и сборы по всему миру. Конечно, она делилась со мной впечатлениями от работы там. В принципе все у Лены складывается нормально, несмотря на то, что в работе с местными спортсменками есть определенная специфика».

На счету 23-летней Ереминой серебро чемпионата мира в Монреале-2017 в упражнениях на брусьях и бронза — в многоборье.