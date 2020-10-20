Ведущие гимнасты пропустят чемпионат России из-за опасения заразиться COVID-19

Большинство гимнастов, тренирующихся на федеральной подмосковной базе «Озеро Круглое», не приедут на чемпионат России в Пензе из-за опасения заразиться коронавирусом.

«Из основного состава сборной на чемпионат России никто не приедет, из первой десятки никого не будет точно. Те же Давид Белявский и Сергей Найдин сами отказались туда ехать. А Артур Далалоян, Никита Нагорный сейчас готовятся к турниру в Японии», — рассказала старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Мужской чемпионат России и первенство страны пройдут в пензенском Дворце спорта «Буртасы» с 28 октября по 1 ноября, женщины и юниорки будут бороться за медали с 4 по 8 ноября. Из-за сложной эпидемиологической обстановки организаторы приняли решение проводить соревнования без зрителей.

«Люди боятся заразиться коронавирусом. Нужно добраться с базы до Казанского вокзала, ехать до Пензы поездом, там жить в гостинице... Везде места большого скопления людей, где можно схватить вирус. А если человек заразится и тяжело перенесет болезнь, то ему будет очень сложно вернуть прежнюю форму», — считает тренер.