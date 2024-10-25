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Сегодня, 12:07

Ватанабэ переизбран главой Международной федерации гимнастики

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Японец Моринари Ватанабэ продолжит возглавлять Международную федерацию гимнастики (FIG).

Выборы прошли в пятницу, 25 октября, на конгрессе FIG в Дохе (Катар). Ватанабэ набрал 102 голоса против 52 у его соперника министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова.

65-летний Ватанабэ возглавляет FIG с января 2017 года. В сентябре японец вошел в список кандидатов на пост президента МОК, выборы которого пройдут в марте 2025 года.

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