Ватанабэ переизбран главой Международной федерации гимнастики

Японец Моринари Ватанабэ продолжит возглавлять Международную федерацию гимнастики (FIG).

Выборы прошли в пятницу, 25 октября, на конгрессе FIG в Дохе (Катар). Ватанабэ набрал 102 голоса против 52 у его соперника министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова.

65-летний Ватанабэ возглавляет FIG с января 2017 года. В сентябре японец вошел в список кандидатов на пост президента МОК, выборы которого пройдут в марте 2025 года.