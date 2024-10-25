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Титов — о переизбрании в исполком FIG: «Признание факта, что Россия — одна из ведущих гимнастических держав»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал о значимости своего переизбрания в исполком Международной федерации гимнастики (FIG).

«То, что мы сохранили свое место в руководстве таким важным и для мира, и для России видом спорта, как гимнастика, как мне кажется, очень символично. Потому что Россия — одна из ведущих гимнастических держав. Результаты выборов являются признанием этого факта», — приводит слова Титова РИА «Новости».

О переизбрании Титова стало известно в пятницу, 25 октября. Выборы состоялись на конгрессе федерации в Дохе, проходящем с 24 по 26 октября. 63-летний функционер получил 59 голосов.

В начале октября Титов занял пост вице-президента Федерации гимнастики России после объединения всех гимнастических федераций в одну организацию. Он руководил ФСГР с 2014 года.

Источник: РИА «Новости»
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Титова переизбрали в исполком Международной федерации гимнастики

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