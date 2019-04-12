Валерий Алфосов: "Далалоян пробовал новые комбинации. Все идет по плану"

Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов доволен выступлениями Никиты Нагорного и Артура Далалояна, завоевавших в личном многоборье чемпионата Европы золото и серебро соответственно. Как сказал Алфосов, был достигнут запланированный результат, о переоценке успеха речи быть не может.

- Ребята справились с поставленными перед ними задачами, Артур Далалоян пробовал новые комбинации, - цитирует ТАСС Алфосова. - Все идет по плану, претензий к ребятам нет. Они выглядели мощно и опередили своих соперников на четыре с лишним балла.

Но никакого головокружения от успехов ни у спортсменов, ни у тренеров быть не может абсолютно. Сейчас у нас идет полным ходом подготовка к Олимпийским играм в Токио, и чемпионат Европы является одним из этапов подготовки к главному старту четырехлетия. Мы в Щецине пробуем команду, пробуем спортсменов, смотрим новые комбинации. Нам есть над чем работать, есть над чем думать.