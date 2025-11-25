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25 ноября 2025, 18:20

Родионенко рассказала подробности отмены выступления Мельниковой в Германии: «Был протест Украины»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко в интервью «СЭ» раскрыла детали отмены выступления гимнастки Ангелины Мельниковой в финале Бундеслиги.

— Мельникова сообщила, что не выступит на финале Бундеслиги за клуб Хемница, указав как причину «политические дискуссии». Вы знали об этом?

— Знали. История там следующая: изначально был протест Украинской федерации гимнастики, еще до того этапа, на котором она выступила и выиграла. Но затем ей принесли извинения и сказали, что в финале она выступить не сможет. Ну как это можно комментировать? Это политические дела.

— Где сейчас находится Ангелина?

— На сборе, на базе «Озеро Круглое». Она вернулась, она страшно возмущена, расстроена, она не ожидала, что к ней так отнесутся, хотя мы ее убеждали, что она должна была быть к подобному готова. Германия же решила пригласить ее сама. Это клубы. Но получилась история, когда одна страна возмущена. Они обратились повторно, видимо, уже на другом уровне принятия решения, и вмешалась чистая политика. И Ангелина пострадала.

Реакция тренера сборной России Валентины Родионенко на&nbsp;отмену выступления Ангелины Мельниковой в&nbsp;Германии.«Страшно возмущена и расстроена». Родионенко — об отмене выступления Мельниковой в Германии
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Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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