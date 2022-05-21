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Родионенко: «Украинский гимнаст отказался выступать с Далалояном из-за страха проиграть ему»

Валентина Родионенко поделилась мнением по поводу отказа украинского гимнаста выступать с Далалояном
Виктория Кравченко
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Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что украинский гимнаст Илья Ковтун отказался соревноваться с россиянином Артуром Далалояном в «Финале шести» клубного чемпионата Италии из-за боязни проиграть ему.

«Что я могу сказать, это проблема украинского гимнаста, что можно этим людям втемяшить в голову, что из-за того, что там присутствует Артур, он не хочет выступать. Потому что заранее знает, что ему проиграет», — цитирует Родионенко ТАСС.

Международная федерация гимнастики (FIG) из-за ситуации на Украине запретила российским и белорусским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой организации. Но на национальные клубные турниры этот запрет не распространяется.

Источник: https://tass.ru/sport/14692485
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Артур Далалоян выступит в «Финале шести» клубного чемпионата Италии
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