Валентина Родионенко: «Препятствовать переходу Харенковой в сборную Грузии не было смысла»

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко отметила, что препятствовать переходу гимнастки Марии Харенковой в сборную Грузии не имело смысла. По ее словам, перспектив выступать за российскую команду у нее не было.

20-летняя Харенкова получила разрешение на выступления за другую национальную команду, переход был утвержден на исполкоме организации, который прошел в Манагуа (Никарагуа).

— Мария не входила в национальную команду, девочка показывает гимнастику не того уровня, который устраивает сборную России, — цитирует ТАСС Родионенко. — Ее пригласила Грузия, и она воспользовалась правом перейти в новую команду, в составе которой она сможет выступать и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы, и на Олимпийских играх.

Она будет лидером в новой команде, поэтому мы поступили по-человечески и не стали закрывать ей дорогу.

У нас уезжали спортсмены выступать и за сборную Азербайджана, и за сборную Белоруссии, мы особо не возражаем. Но тех, кто нам нужен и у кого есть перспектива, мы не отпускаем.