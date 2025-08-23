Родионенко — о судействе гимнастов: «Среди судей — половина из Европы, которая нас, мягко говоря, не очень любит»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко не исключила, что после возвращения россиян на международные старты они могут столкнуться с необъективным судейством.

«В спортивной гимнастике остается субъективное судейство, это же не плавание, где секундомер нажал и выявил, кто сильнейший. И среди судей — половина из Европы, которая нас, мягко говоря, не очень любит», — цитирует Родионенко ТАСС.

По словам тренера, именно субъективное судейство может стать главной проблемой для российских гимнастов, а второй — длительное отсутствие международного опыта.

Член сборной России и победительница Олимпиады-2020 Ангелина Мельникова в нейтральном статусе выступит на этапе FIG World Challenge Cup. Эти соревнования пройдут в Париже 13—14 августа, россиянка заявлена в нейтральном статусе.

В последний раз российские спортсмены выступали на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в начале марта 2022 года.