Родионенко о решении украинских гимнастов сняться с турнира в Париже из-за Мельниковой: «Это говорит об их слабости»

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала «СЭ» решение украинских гимнастов бойкотировать участие в этапе Кубка вызова (FIG World Challenge Cup), который проходит в Париже, из-за участия россиянки Ангелины Мельниковой.

«Когда никого нет, то что остается делать? Якобы бойкотировать данный турнир в Париже из-за участия Мельниковой. Пусть так и делают. Это говорит об их слабости, а не о силе. Вот и все, что я могу сказать об этом решении», — сказала Родионенко «СЭ».

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла финал на бревне на FIG World Challenge Cup в Париже.