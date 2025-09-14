Родионенко о победе Мельниковой на турнире в Париже: «После долгого перерыва сложно стартовать, но она умница!»

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала «СЭ» победу Ангелины Мельниковой в финале на бревне на FIG World Challenge Cup в Париже.

«В квалификации Ангелина показала лучший показатель, и подтвердила, что является самой сильной на данном турнире, на данном снаряде. Ангелина — молодец! Естественно, после такого долгого перерыва сложно стартовать, присутствует волнение, но она умница!» — сказала Родионенко «СЭ».

Мельникова впервые выступает на турнире FIG после почти четырехлетнего перерыва.