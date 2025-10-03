В сборной США по спортивной гимнастике на чемпионате мира не будет олимпийских чемпионок

Объявлена заявка женской сборной США на чемпионат мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября. В составе нет ни одной из пяти олимпийских чемпионок Парижа-2025 — все они либо приостановили карьеру, либо не участвовали в отборочных соревнованиях. В итоге путевки на ЧМ оформили Дульси Кэйлор, Скай Блейкли, Джослин Роберсон и Лиэнн Вонг. 17-летняя Кэйлор претендует на золото в личном многоборье, а вся американская четверка — на первое место в командных соревнованиях.

Четверо из тех, кто принес США командное золото Игр-2024 — Симона Байлс, Суни Ли, Джордан Чайлз и Джейд Кэри — пропускают послеолимпийский сезон. А Хезли Ривера объявила, что не поедет в Индонезию из-за травмы лодыжки. Джослин Роберсон и Лиэнн Вонг год назад были запасными в олимпийской сборной, а в 2023-м брали золото ЧМ, впрочем, как и Скай Блейкли. Американки не проигрывали командное многоборье на чемпионатах мира с 2011 года.

Ожидается, что Джакарте впервые после перерыва в нейтральном статусе выступят представители России. Наша окончательная заявка будет названа после завершения чемпионата страны, который в эти дни проходит на федеральной территории «Сириус».