Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 18:00

«От России отказывать не пришлось». Гимнасты заполнили анкеты на нейтральный статус

Гимнасты сборной России рассказали о деталях анкет для получения нейтрального статуса
Сергей Лисин
автор отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гимнастка Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации, полученной «СЭ» от нескольких источников в сборной России по спортивной гимнастике, 16 декабря на сборе на базе «Озеро Круглое» команде было предложено заполнить анкеты для подачи заявки на нейтральный статус в Международную федерацию гимнастики (FIG).

— Никакого отказа или осуждения, чего многие боялись, подписывать не пришлось. Там не было никакого требования отказаться от России, — подтвердил «СЭ» один из спортсменов.

Ранее стало известно, что Федерация гимнастики России решила направить заявки на получения нейтрального статуса в FIG для участия в международных соревнованиях в 2025 году.

Первым крупным стартом в международном календаре станет этап Кубка мира в Коттбусе (Германия), который пройдет 20-23 февраля.

Спортивная гимнастика
Читайте также
Премьер-министра Киргизии отправили в отставку
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Россиянам напомнили о трех выходных перед новогодними праздниками
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Жена Тайсона Фьюри потеряла ребенка перед первым боем с Усиком
Популярное видео
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Журова обратилась к World Aquatics после запрета публиковать результаты российских пловцов
Некоторые тренеры сборной России по спортивной гимнастике отказались подавать заявки на нейтральный статус
Отборочный турнир фигуристов на Олимпиаду-2026 пройдет в Пекине в сентябре 2025-го
Винер: «Большинство наших гимнасток согласились получить нейтральный статус»
Вопрос допуска российских гимнастов до международных турниров решится в течение двух месяцев
Уитни заявил, что результаты на Олимпиаде-2026 будут нелегитимными без российских хоккеистов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гимнастки Мельникова и Листунова планируют выступать в нейтральном статусе

Некоторые тренеры сборной России по спортивной гимнастике отказались подавать заявки на нейтральный статус

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости