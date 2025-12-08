В Москве прошел Финал FONBET Гимнастической Премьер-лиги

7 декабря 2025 года на малой ледовой «ЦСКА Арене» состоялось главное событие гимнастического клубного сезона — Финал FONBET Гимнастической Премьер-лиги-2025, а также матчи за третье место. Соревнования объединили сильнейшие клубы страны и завершили один из самых масштабных и насыщенных сезонов за всю историю проекта. Мероприятие посетило более 3000 зрителей.

Букмекерская компания FONBET выступила титульным спонсором финального этапа турнира. Гимнастическая Премьер-лига — инновационный командный формат, который объединяет спортивную составляющую, шоу-подачу и клубную модель соревнований. Проект стремительно развивается и уже занял прочное место в структуре российских спортивных лиг. На протяжении всего года команды соревновались в разных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Обнинске. Четыре сильнейшие команды в мужской и женской лиге вышли в финал соревнований, и четыре поборолись за третье место.

Весь путь к Финалу FONBET ГПЛ команды прошли под наставничеством олимпийских чемпионов и звезд спорта, среди которых были Алексей Немов, Артур Далалоян, Михаил Худченко, Алексей Ростов, Ангелина Мельникова, Дарья Нагорная, Лилия Линда (Ахаимова) и Мария Пасека.

Победителем в мужской лиге стала команда Алексея Ростова «Львы» (Владимир), в женской — команда Ангелины Мельниковой «Чародейки» (Москва). Второе место заняли команды Михаила Худченко «Джентльмены» (Москва) и Дарьи Нагорной «Besties» (Москва), третье — команды Артура Далалояна «Динамо» (Москва) и Марии Пасеки «Локомотив» (Москва).

Почетным гостем церемонии награждения стала олимпийская чемпионка, легендарная и единственная в мире гимнастка, принявшая участие в восьми Олимпийских играх, Оксана Чусовитина.

«Хочу сказать большое спасибо компании FONBET за поддержку спортивной гимнастики в России. Вы являетесь ключевым партнером не только на главных стартах — Кубке России и чемпионате России, — но и в новых проектах, таких как Гимнастическая Премьер-Лига.

С самого начала компания FONBET заинтересовалась новым форматом и его перспективами. Сегодня за год мы проводим более 50 соревнований в разных городах и регионах. В проекте участвуют уже 20 команд, если учитывать и мужские, и женские составы. И все это — только второй сезон проекта! Спасибо всей компании за доверие и за то, что поверили в развитие новых форматов гимнастики. Благодаря вашей поддержке мы уже видим такие значимые результаты», — поблагодарил FONBET вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный.

Малая ледовая «ЦСКА Арена» впервые в России была специально адаптирована для гимнастов и зрителей под новый формат. Призовой фонд финала составил 8 000 000 рублей, которые были распределены между тремя лучшими командами сезона у мужчин и женщин. В рамках Финала FONBET Гимнастической Премьер-лиги также был разыгран специальный приз — автомобиль. Лучший гимнаст, набравший наибольшее количество баллов среди всех спортсменов в сезоне, был награжден по итогу соревнований. Им стал Иван Куляк из команды «Джентльмены».

В рамках Финала также прошел шоу-матч среди олимпийцев — Ильи Захарова (синхронное плавание), Максима Храмцова (тхэквондо), Юрия Постригай (гребля на байдарках), Дмитрия Труненкова (бобслей). Олимпийские чемпионы соревновались в опорном прыжке, судьи Илья Ковальчук, Алексей Немов, Юрий Борзаковский и Никита Крюков оценили технику, исполнение и артистизм прыжков. Приз в 100 000 рублей получил Илья Захаров.