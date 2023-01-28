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28 января, 22:42

В Международной федерации гимнастики поддержали решение МОК о восстановлении российских спортсменов

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент FIG Моринари Ватанабэ.
Фото Global Look Press

Международная федерация гимнастики (FIG) поддерживает рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIG.

«На нас лежит ответственность защищать права спортсменов от какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией. Нам предстоит преодолеть много препятствий, прежде чем допустить российских и белорусских гимнастов до международных соревнований, но спорт превращает невозможные вещи в возможные», — сказал президент FIG Моринари Ватанабэ.

МОК 25 января предложил допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

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Источник: https://tass.ru/sport/16910497
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МОК
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