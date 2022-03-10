В Госдуме заявили о готовности оказать юридическую помощь российскому гимнасту Ивану Куляку

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о дисциплинарном производстве в отношении российского спортсмена Ивана Куляка.

«Это наш спортсмен, мы должны обеспечить ему поддержку. Его личное мнение основано на его убеждениях и эмоциях. Украинская делегация играет большую роль в этом деле, они требуют отстранения. Чуть ли не обвиняют его в том, что он детей маленьких ест. Международная Федерация может наложить санкции на нашего спортсмена, мы видим, как в мире сейчас ведут себя по отношению к российским спортсменам. Мы Куляка будем защищать. Федерация гимнастики сделает все, чтобы наказание было минимальным. Если ему потребуется помощь юридического характера, мы ее будем оказывать», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее стало известно, что независимый Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное производство в отношении Ивана Куляка.

5 марта Куляк стал бронзовым призером в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Россиянин вышел на награждение с буквой Z на форме.