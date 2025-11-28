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Спортивная гимнастика

28 ноября 2025, 14:22

В Госдуме РФ призвали не обращать внимания на главу немецкой федерации гимнастики, который выступил против возвращения россиян

Константин Белов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание главы Федерации гимнастики Германии Альфонса Хельцля, который выступил против снятия санкций с российских спортсменов.

Хельцль заявил, что на конгрессе Европейского гимнастического союза (UEG) Германия будет голосовать против возвращения россиян на континентальные турниры даже в нейтральном статусе.

«Германия — это не вся Европа. И уверен, что потенциальное отстранение по национальному признаку мы легко можем оспорить в CAS. Если им не нравится выступать вместе с россиянами, то пусть отказываются. Есть четко принятое решение международной федерации по данному виду спорта, и есть положение по защите прав интересов спортсменов. Не думаю, что у такого непонятного высказывания немецкого функционера будет много сторонников. Это просто незаконно! Думаю, что это неприятное высказывание, но серьезно к нему относиться не стоит», — сказал Свищев «СЭ».

Конгресс Европейского гимнастического союза пройдет в Праге 28-29 ноября.

Ангелина Мельникова.Германия требует отобрать у Мельниковой нейтральный статус. Вопрос рассмотрит Европейский гимнастический союз

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