В Федерации спортивной гимнастики России заявили, что будут защищать Куляка в дисциплинарном деле

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов прокомментировал корреспонденту «СЭ» открытие дисциплинарного дела в отношении Ивана Куляка Фондом гимнастической этики.

«Дело в любом случае передано в дисциплинарную комиссию, там оно и будет рассматриваться, а мы будем его защищать. С формальной точки зрения, есть регламент, по которому существует форма, существуют элементы этой формы, к сожалению, это было нарушение. Повторяюсь, мы будем защищать, а потом уже будет видно. Они имеют право на то, чтобы передать этот случай в дисциплинарную комиссию. Это право FIS», — сказал Титов «СЭ».

Ранее независимый Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное производство в отношении российского спортивного гимнаста Ивана Куляка.

5 марта Куляк завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Россиянин вышел на награждение с буквой Z на форме.