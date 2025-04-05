В Федерации гимнастики России раскрыли причины отказа спортсменам в нейтральном статусе

Вице-президент Федерации гимнастики России, главный тренер российских батутистов Николай Макаров в разговоре с «СЭ» рассказал о причинах отказа россиянам в нейтральном статусе. Сегодня, 5 апреля, Федерация гимнастики России объявила об отказе от участия в международных стартах.

— Спортсмены хотят участвовать, конечно. Я просто надеюсь, что удастся на международную федерацию надавить этим решением. Не знаю, получится ли. Они выбрали некое агентство, которое проверяет нейтральный статус. А вы проверьте, как они проверяют! Наставьте их на путь истинный. Они же тоже люди! А то с одной гимнасткой получилось — сфотографировалась с римской буквой V, потому что был 5-й съезд каких-то любителей природы или некий диктант. А ей говорят: «Поддерживаете СВО». Нормальные вообще? Людей надо отправлять в заведения, где лечат.

— Это прямо официальная причина, не слухи?

— Да, нам приходит письмо с причинами. Причины абсолютно безмозглые, абсолютно тупые. Мы подали апелляцию в CAS, ждем решения уже 10 месяцев. Они, по-моему, боятся решить в пользу нас. Ждут какой-нибудь позиции другой стороны. Как можно 10 месяцев думать?

— А вам за что не дали статус?

— Меня министр спорта Олег Матыцин награждал как заслуженного работника физкультуры. Вручили награду в 2021-м, вручал не он, а сотрудница Минспорта. Но подчиняется же она Матыцину, который под санкциями? Значит, все, отстранение. Нормально?

Также у нас на соревнованиях на стене с торца был знак Z с георгиевской лентой. Мы же на соревнованиях смотрим на помост, а не по сторонам. Мы не вешали этот знак, он уже висел в зале. Но я же президент федерации, значит, мол, вы отвечаете за зал. А я даже на соревнованиях тех не был! Ну давайте мне все приплетем, окей. Этот знак попал на фотографию с детьми, которую сделала одна из тренеров, сзади был, — рассказал Макаров.

В марте 2022 FIG отстранила российских и белорусских гимнастов из-за событий на Украине. Позже федерация разрешила им выступать в нейтральном статусе, но без участия в командных дисциплинах.