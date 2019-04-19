Умер тренер Ольги Корбут

На 88 году жизни умер Ренальд Кныш – заслуженный тренер БССР и СССР, почетный гражданин города Гродно, информирует сайт Министерства спорта Белоруссии.

В 1949 году он стал абсолютным чемпионом БССР среди юниоров по спортивной гимнастике. С 1953 года работал тренером в Гродненской детской спортивной школе №3 в секции спортивной гимнастики.

Был тренером двух олимпийских чемпионок – Елены Волчецкой и Ольги Корбут, а также чемпионки СССР Тамары Алексеевой.

За время своей работы тренером изобрел около 30 новых элементов в спортивной гимнастике, за что был удостоен почетного звания "Заслуженный тренер СССР" в 1964 году.

В 1972 году стал Почетным гражданином города Гродно. В 1974 году получил звание "Заслуженный деятель физической культуры БССР".