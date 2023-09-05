Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян

Президент Федерации гимнастики Армении Гагик Ваноян сообщил в своих социальных сетях о том, что советский гимнаст Альберт Азарян скончался в возрасте 94 лет.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что только что скончался величайший армянский спортсмен всех времен Альберт Азарян. Было честью и счастьем стать твоим современником, покойся с миром, мастер», — написал Ваноян.

Азарян является трехкратным олимпийским чемпионом, также на его счету 4 победы и 1 серебро на чемпионатах мира, 2 победы и 1 серебро на чемпионатах Европы и 11 побед на чемпионатах СССР. После окончания спортивной карьеры он руководил школой гимнастики в Ереване, занимался судейством международных соревнований и вел деятельность на посту главы Федерации гимнастики Армении.

В 2000 году спортивными журналистами Азарян был признан лучшим армянским спортсменом XX века. На церемонии открытия Олимпийских игр в Афинах и Пекине он нес знамя Армении. Азаряну был присвоен Орден Трудового Красного Знамени и Орден «Знак Почета».