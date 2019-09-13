Умер бывший президент Международной федерации гимнастики

Бывший президент Международную федерацию гимнастики (FIG) Бруно Гранди скончался на 86-м году жизни, информирует пресс-служба организации. Итальянец возглавлял FIG с 1997 по 2016 год. Гранди умер после болезни в Италии.

— Сегодня мы скорбим из-за утраты замечательного человека, который вложил много сил в развитие гимнастики, — отметил президент FIG Моринари Ватанабэ. — С неиссякаемой энергией он ратовал за справедливость и всегда ставил на первое место безопасность спортсменов. Его жизненный путь продолжит вдохновлять нас в течение многих лет.