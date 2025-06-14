Украинские гимнасты устроили дебош в номере отеля после провала на чемпионате Европы

Оргкомитет чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Германии выставил сборной Украины счет в размере 370 евро после того, как два спортсмена разгромили номер в отеле, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Телеграф».

Как отмечает источник, в комнате, где проживали оставшиеся без медалей турнира Олег Верняев и Владислав Грик, оказались сломаны две прикроватные лампы, настольная лампа и крышка унитаза, а в сливе ванной были найдены следы рвотных масс. Украинское издание предоставило фотографии разгромленного номера и назвало поведение гимнастов недостойным. Подчеркивается, что расходы за причиненный ущерб возместил Верняев за свой счет.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Сборная Украины завоевала на турнире одну бронзовую медаль.