14 июня, 20:45

Украинские гимнасты устроили дебош в номере отеля после провала на чемпионате Европы

Алина Савинова
Олег Верняев.
Фото Global Look Press

Оргкомитет чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Германии выставил сборной Украины счет в размере 370 евро после того, как два спортсмена разгромили номер в отеле, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Телеграф».

Как отмечает источник, в комнате, где проживали оставшиеся без медалей турнира Олег Верняев и Владислав Грик, оказались сломаны две прикроватные лампы, настольная лампа и крышка унитаза, а в сливе ванной были найдены следы рвотных масс. Украинское издание предоставило фотографии разгромленного номера и назвало поведение гимнастов недостойным. Подчеркивается, что расходы за причиненный ущерб возместил Верняев за свой счет.

Олег Верняев.Украинские гимнасты попали в скандал. Провалились на ЧЕ в Лейпциге и разгромили номер в отеле

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Сборная Украины завоевала на турнире одну бронзовую медаль.

Источник: РИА Новости
Хоркина — о возвращении российских гимнастов: «Если будет возможность, поеду в Париж болеть за наших»

Родионенко об украинском гимнасте Верняеве: «Ничего из себя не представляет»

Takayama

