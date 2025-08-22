Участница Олимпиады-2020 Герасимова стала тренером молодежной сборной России

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, что российская гимнастка Елена Герасимова стала тренером молодежной национальной команды.

«Герасимова сейчас работает в молодежной сборной специалистом в упражнениях на бревне. Она очень большая труженица и прекрасно знает бревно. Лена сама на этом снаряде великолепно выступала, у нее было большое желание работать. Мы подождали, когда она закончит институт и получит диплом. Теперь она приступила к работе», — приводит слова Родионенко ТАСС.

В январе 2025 года Герасимова завершила профессиональную карьеру. В 2021 году спортсменка принимала участие в летней Олимпиаде в Токио, а также в чемпионате Европы в Базеле (Швейцария). 21-летняя Герасимова — двукратная чемпионка мира среди юниоров.