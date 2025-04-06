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6 апреля, 10:46

Тренеру Суходольскому отказали в нейтральном статусе из-за фото с экс-министром спорта

Камила Абдурахманова
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Международная федерация гимнастики (FIG) отказала тренеру сборной России Валентину Суходольскому в получении нейтрального статуса. Причиной стало его фото с бывшим министром спорта РФ Олегом Матыциным, который ранее был включен в санкционные списки.

«Моя заявка рассматривалась более двух месяцев — её подавали ещё в начале года. Отказ — это глупость. На фото министр, который уже не занимал пост на момент рассмотрения. Я не паникую: главное, что мой спортсмен Илья Заика получил нейтральный статус и может выступать», — заявил Суходольский ТАСС.

Решение принял специальный комитет FIG, проверяющий заявки на нейтральный статус. Ранее Федерация гимнастики России сообщила, что отечественные гимнасты массово отказываются от участия в турнирах FIG из-за «необоснованных отказов».

Источник: ТАСС
Олег Матыцин
Спортивная гимнастика
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