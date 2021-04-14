Тренерский штаб решил сократить число российских гимнастов на чемпионате Европы

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что состав мужской команды по спортивной гимнастике сокращен с шести до четырех спортсменов. Сегодня, 14 апреля, тренерский штаб определился с окончательным составом на чемпионат Европы в Базеле.

«Сборная России по спортивной гимнастике вылетит на чемпионат Европы 17 апреля. По решению тренерского совета, в турнире примут участие четыре мужчины и четыре женщины. У ребят едут Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Александр Карцев, у девушек — Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Елена Герасимова.

Мы планируем в Базеле опробовать тех ребят, которые являются основными кандидатами на участие в Олимпийских играх в Токио. Нам нужны многоборцы. Если бы мы отправили в Базель шестерых, то за медали в многоборье могли бороться только два человека, а остальные бы выступали на отдельных снарядах. А нам очень важно сейчас проверить многоборцев, так как за полтора года это первый серьезный официальный старт», — цитирует Родионенко ТАСС.

Мужская сборная России имела право заявить шесть спортсменов. В предварительном составе на чемпионат Европы были также заявлены Денис Аблязин и Никита Игнатьев.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в швейцарском Базеле с 21 по 25 апреля.