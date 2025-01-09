Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 13:11

Тренер Уразовой считает, что олимпийской чемпионке будет трудно вернуться после операции

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Владиславы Уразовой Лилия Казакова заявила, что спортсменке будет очень трудно вернуться на прежний высокий уровень после травмы.

1 марта Уразовой прооперировали поврежденный на тренировке коленный сустав.

«Владе отвели девять месяцев, для того чтобы восстановиться после операции на колене, но она до сих пор испытывает боль. Влада должна отправить снимки колена врачам в Москву, после чего получит ответ. Пока она не тренируется и посвящает все свое время учебе. Трудно очень будет ей вернуться на прежний уровень, тем более очень сильные молодые девочки подрастают. Сложно давать более точные прогнозы, все станет более-менее ясно, когда она возобновит тренировки», — цитирует Казакову ТАСС.

20-летняя Уразова является обладательницей золотой олимпийской медали Игр в Токио в командном турнире и серебряным призером чемпионата Европы 2021 года в упражнениях на брусьях.

Источник: ТАСС
Владислава Уразова
Спортивная гимнастика
Читайте также
Верховный суд разъяснил, может ли водитель пить алкоголь после ДТП
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
Обвиненный в убийстве своих детей в Тверской области мужчина умер в больнице
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Олимпийскую чемпионку Листунову пригласили в клуб чемпионата Италии

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости