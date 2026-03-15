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15 марта, 06:20

Тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Лаврухин переехал в Белоруссию

Павел Лопатко

Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин переехал в Белоруссию и начал там работать, сообщает «Чемпион» со ссылкой на вице-президента Федерации гимнастики Украины Стеллу Захарову.

По словам Захаровой, специалист перестал выходить на связь и игнорировал звонки и сообщения, после чего выяснилось, что он находится в Белоруссии. В федерации узнали об этом только после Нового года.

«Мы писали, звонили, но он не отвечал, после этого он вдруг оказался в Беларуси», — уточнила Захарова.

Отмечается, что 62-летний специалист мог законно пересечь границу, так как украинское законодательство разрешает выезд из страны лицам старше 60 лет.

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