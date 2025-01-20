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Тренер сборной России раскритиковала переехавшего в Хорватию украинского гимнаста: «Теперь видим истинную цену его патриотизма»

Сергей Ярошенко
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала переехавшего в Хорватию украинского гимнаста Илью Ковтуна.

«Тогда в Катаре Ковтун был настроен против России страшно, вместе с другими украинскими спортсменами скандировал: «Украина, Украина». Но год спустя он перебрался в Хорватию, а сейчас, как я понимаю, хочет получить гражданство этой страны. И теперь мы видим истинную цену его патриотизма. Сначала они говорят одно, а как только изменится ситуация, другое. Если ты заявляешь везде о себе как о патриоте страны, то будь с ней до конца», — цитирует Родионенко ТАСС.

На этапе Кубка мира в марте 2022 года в Катаре Ковтун занял первое место в упражнениях на брусьях, бронза досталась россиянину Ивану Куляку, который в знак протеста вышел на церемонию награждения с буквой Z на майке, за что получил годичную дисквалификацию.

21-летний украинец является серебряным призером Олимпиады в Париже.

Источник: ТАСС
Спортивная гимнастика
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