Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 13:18

Тренер сборной России по гимнастике Родионенко: «С 2025 года было принято решение изменить формат нашего календаря»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко объяснила переформатирование российских соревнований с 2025 года.

«С 2025 года было принято решение изменить формат нашего спортивного календаря, — цитирует ТАСС Родионенко. — На протяжении многих лет главный старт сезона, чемпионат России, мы проводили весной, а Кубок России, который является вторым по значимости национальным турниром, проходил летом. Теперь эти старты поменяли местами».

Федерация гимнастики России (ФГР) была создана 1 октября на базе Федерации спортивной гимнастики России после ее объединения с Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики.

Источник: ТАСС
Читайте также
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Овечкин сделал дубль в матче с «Рейнджерс»
Медведев проиграл Попырину на «мастерсе» в Париже
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
«Спартак» хочет отказаться от Кордобы. Трансферные слухи РПЛ за 31 октября
Популярное видео
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гимнастки Листунова и Мельникова выступят на Кубке Воронина

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости