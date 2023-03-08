Тренер сборной России оценила состояние Нагорного и Дадалояна и рассказала об их спортивном будущем

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в комментарии «СЭ» рассказала о физическом и ментальном состоянии лидеров мужской сборной Никиты Нагорного и Артура Дадалояна перед чемпионатом страны.

«В каком состоянии сейчас находятся Нагорный и Далалоян? В среднем. Этих ребят очень трудно заставить работать в полную силу. Они понимают, что эта Олимпиада может быть последней в их спортивной жизни. Они понимают, что если мы не попадаем на Олимпийские игры в Париж, то это все. Потому что возраст», — приводит слова Родионенко корреспондент «СЭ».

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 8 по 12 марта в казанском Центре гимнастики.