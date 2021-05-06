Тренер сборной Германии уволена за 17 эпизодов психологического насилия

Глава олимпийского центра спортивной гимнастики в немецкой Саксонии Габриэла Фрезе уволена в связи с жалобами спортсменок на грубое обращение. Более 10 гимнасток во главе с бывшей чемпионкой мира Полиной Шефер заявили, что этот специалист использует в своей работе словесные оскорбления и дает своим подопечным лекарства без рецепта врача.

Как сообщает Inside the Games, федерация гимнастики Германии провела независимое расследование и по его итогам обнаружила 17 эпизодов психологического насилия со стороны Фрезе. Тренер все обвинения отрицала, но это не помогло ей избежать увольнения.

Ранее скандалы из-за жестокого обращения тренеров с гимнастками полыхали в Великобритании, Австралии, Швейцарии и Греции.

(Олег Шамонаев)