1 мая, 19:43

Тренер Родионенко заявил, что у Украины не получится лишить Мельникову нейтрального статуса

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала письмо Украины в адрес FIG c призывом лишить российскую гимнастку Ангелину Мельникову нейтрального статуса.

«Нам не сообщали, что такое письмо поступило. То, что Ангелина выдвигается в депутаты, это правда, а вот про СВО — глупость. Мельникова никогда никакого участия в подобных мероприятиях не принимала. Думаю, на этот раз у них вряд ли что-то получится. Подождем, что будет предпринято. Пока Ангелине не было отказано», — цитирует Родионенко Sport24.

Причиной обращения украинсткой стороны стало то, что Мельникова баллотировалась в депутаты Воронежской городской думы от партии «Единая Россия», а также то, что спортсменка организовывала тренировки для детей российских военных и помогала собирать средства для их семей.

Ангелина Мельникова и&nbsp;Юлия Ступак.Сразу две олимпийские чемпионки решили стать депутатами. Мельникова — в Воронеже, Ступак — в Республике Коми

