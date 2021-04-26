Тренер Никиты Нагорного рассказал о новом элементе, названном в честь россиянина

Анатолий Забелин, тренер восьмикратного чемпиона Европы по спортивной гимнастике Никиты Нагорного, рассказал о новом элементе, названном в честь российского гимнаста.

Нагорный в квалификации чемпионата Европы в Базеле (Швейцария) впервые на официальных соревнованиях исполнил новый элемент — тройное сальто назад согнувшись. Ему дана группа сложности I.

«Это была идея Никиты. Испугало ли такое рвение? Наоборот, порадовало. Делать три оборота в группировке — а этот элемент, если помните, исполнял в своё время еще Валерий Люкин — это всегда потенциальная сбавка, причем немалая.

Почему? Гимнасты в этом прыжке обычно сильно разводят колени в стороны, что наказывается судьями, к тому же из группировки при таком количестве вращений очень сложно точно приземлиться. А три оборота согнувшись, или, как мы говорим, «углом», — это прыжок, который по всем параметрам получается гораздо чище.

Тяжелее ли он физически? Не сказал бы. Но есть определенный психологический барьер. Для того чтобы пойти на тройное «углом», нужно иметь характер. Не каждый гимнаст рискнет на жестком ковре три раза через голову перевернуться. Даже тройное в группировке после Люкина — а это, считай, за 30 последних лет — пробовали исполнять очень немногие", — цитирует Забелина RT.

Сборная России с большим отрывом выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле. Россияне завоевали пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль. В активе Никиты Нагорного две золотые медали.