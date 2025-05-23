Тренер гимнастки Максимовой — о выступлении за Сирию: «Обстановка в стране изменилась, сложно понять, какие там перспективы»

Российский тренер по гимнастике Алексей Богданов, в ближайшее время переезжающий работать в Швецию, рассказал «СЭ» о том, как развивалась история выступления его воспитанницы Александры Максимовой за Сирию.

— В 2023 году вы с Сашей ездили выступать на Панарабские игры под сирийским флагом. Та история заглохла, сирийцы после этого потеряли интерес?

— Нет, после Панарабских игр мы должны были отбираться на Олимпиаду через чемпионат Азии. Готовились, там были реальные условия отбора. Нам купили билеты, вся поездка была уже утверждена, готова. Но буквально за неделю до старта Саша травмировала ногу. Готов полностью взять ответственность на себя — нужно было организовать тренировочный процесс иначе. В итоге не поехали ни на чемпионат Азии, ни в Париж, хотя, конечно, это была мечта и для Саши, и для меня. Веха в карьере, но не получилось. Саша, прости, это была моя вина.

После пропущенного чемпионата Азии Саша выступила за Сирию на Кубке Воронина в Москве в декабре 2024 года. Других предложений представлять Сирию на международной арене после этого не поступало, да и политическая обстановка в стране изменилась, так что сейчас сложно понять, какие там перспективы.