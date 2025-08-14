Тренер гимнастки Листуновой получила нейтральный статус

Ольга Петровичева, личный тренер российской гимнастки Виктории Листуновой получила от Международной федерации гимнастики (FIG) нейтральный статус, сообщает ТАСС.

В марте 2025 года Петровичева заявила, что FIG отказала 20-летней гимнастке в выдаче нейтрального статуса из-за выложенных в соцсетях картинок ко Дню Победы с изображением георгиевской ленты.

Летом этого 2025 на исполкоме FIG было принято решение, что все спортсмены, которым ранее было отказано в получении нейтрального статуса, могут снова подать заявку.

20-летняя Листунова — олимпийская чемпионка Игр-2020 в команде в составе сборной ОКР и абсолютная чемпионка Европы (2021). В феврале 2025 года спортсменка во время одной из тренировок порвала ахилл.