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Сегодня, 16:25

Травмировались еще две российские гимнастки, имеющие нейтральный статус

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
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Мария Агафонова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», российские гимнастки Мария Агафонова и Ксения Зеляева получили травмы.

Агафонова прооперировала голеностоп, проблемы с которым у спортсменки были уже давно и сейчас проходит курс реабилитации. Зеляева получила травму ноги на ЦФО в Обнинске месяц назад, кроме того у спортсменки проблемы с локтем.

Ранее сообщалось о травмах Алены Глотовой (перелом ноги) и Златы Осокиной (спина). Ангелина Мельникова приняла решение пропустить Кубок России в Новосибирске с целью полноценного восстановления после травмы левого ахилла, которую получила еще в июле 2024 года.

Таким образом, из семи российских спортсменок, получивших нейтральный статус от Международной федерации гимнастики, в строю остались только две — Анна Калмыкова и Людмила Рощина.

Спортивная гимнастика
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