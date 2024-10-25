Титова переизбрали в исполком Международной федерации гимнастики

Бывший президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов переизбран в исполком Международной федерации гимнастики (FIG).

Выборы состоялись на конгрессе федерации в Дохе, проходящем с 24 по 26 октября. 63-летний функционер получил 59 голосов.

В начале октября Титов занял пост вице-президента Федерации гимнастики России после объединения всех гимнастических федераций в одну организацию. Он руководил ФСГР с 2014 года.