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Сегодня, 21:47

Титов рассказал, смогут ли российские гимнасты выступить на чемпионате мира в Индонезии

Алина Савинова
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Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов заявил, что возможный пропуск майского первенства Европы в Германии не станет для российских спортсменов препятствием для участия в чемпионате мира-2025 по спортивной гимнастике.

«Федерация гимнастики России в настоящее время работает над тем, чтобы спортсмены в скором времени начали подавать заявки на нейтральный статус и потом возвращались на международную арену. Ближайший чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте. Это будет личный турнир, поэтому для участия в этом турнире выступление на чемпионате Европы не является обязательным. Наши спортсмены могут отобраться на мировое первенство через этапы Кубка мира и другие старты. Но с Европейским гимнастическим союзом работа по возвращению российских спортсменов тоже ведется», — приводит ТАСС слова Титова.

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским гимнастам принимать участие в турнирах под эгидой организации с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран. Однако российские спортсмены отказались выступать в нейтральном статусе, поэтому лишились возможности отобраться на Олимпиаду в Париже.

Источник: ТАСС
Василий Титов
Спортивная гимнастика
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