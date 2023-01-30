Титов переизбран президентом Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов переизбран на пост президента Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС). Об этом информирует ТАСС.

Как отмечает источник, 30 января в Олимпийском комитете России состоялось общее собрание членов ВАЛОВС, в рамках которого состоялись выборы президента организации и членов исполкома.

В состав исполкома ВАЛОВС вошли Титов, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров, глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов и президент Федерации софтбола России Вячеслав Смагин.

62-летний Титов является руководителем ВАЛОВС с 30 января 2019 года. Он сменил на этом посту Владимира Лисина. На прошедших выборах Титов был переизбран единогласно.