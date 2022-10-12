Титов отреагировал на бойкот итальянцами конгресса FIG из-за участия в нем России

Глава Федерации спортивной ассоциации гимнастики России Василий Титов выразил сожаление в связи с тем, что Италия присоединилась к бойкоту конгресса Международной федерации гимнастики (FIG) из-за участия в нем россиян.

«В Международную федерацию гимнастики входит 143 страны, 130 уже зарегистрировались для участия в конгрессе. Это значит, что конгресс правомочен, он состоится и примет все необходимые решения. Каждая страна самостоятельно принимает решение об участии. Мне жаль, что наши коллеги по спорту пытаются излишне политизировать ситуацию с участием российской и белорусской делегаций», — приводит ТАСС слова Титова.

Италия стала шестой страной, объявившей о бойкоте конгресса FIG. До этого об отказе от участия в событии сообщили федерации Норвегии, Украины, Польши, Литвы и Эстонии.

Конгресс FIG пройдет 11 и 12 ноября в Стамбуле (Турция).