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12 октября, 16:10

Титов отреагировал на бойкот итальянцами конгресса FIG из-за участия в нем России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Глава Федерации спортивной ассоциации гимнастики России Василий Титов выразил сожаление в связи с тем, что Италия присоединилась к бойкоту конгресса Международной федерации гимнастики (FIG) из-за участия в нем россиян.

«В Международную федерацию гимнастики входит 143 страны, 130 уже зарегистрировались для участия в конгрессе. Это значит, что конгресс правомочен, он состоится и примет все необходимые решения. Каждая страна самостоятельно принимает решение об участии. Мне жаль, что наши коллеги по спорту пытаются излишне политизировать ситуацию с участием российской и белорусской делегаций», — приводит ТАСС слова Титова.

Италия стала шестой страной, объявившей о бойкоте конгресса FIG. До этого об отказе от участия в событии сообщили федерации Норвегии, Украины, Польши, Литвы и Эстонии.

Конгресс FIG пройдет 11 и 12 ноября в Стамбуле (Турция).

Источник: https://tass.ru/sport/16031559
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