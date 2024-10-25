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Титов назвал важным моментом свое переизбрание в состав исполнительного комитета FIG

Руслан Минаев
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Бывший президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал переизбрание в состав исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

«Во-первых, нам удалось сохранить свою позицию в исполкоме. Это означает, что мы не прекращали активного взаимодействия с FIG в течение всего этого времени, особенно в последнее время на фоне сложных политических событий. Во-вторых, это понимание того, что спортивная гимнастика и все ее виды не могут развиваться в отсутствии России. Наша страна должна быть представлена в руководящих органах, управляющих этими видами спорта. Это означает, что для нас сохраняется возможность добиваться и обеспечивать интересы наших спортсменов на всех уровнях. И в вопросах допуска в международных соревнованиях, и в вопросах судейства и изменения правил. Считаю, это очень важный момент, и то, что нам удалось это сделать в нынешних условиях — очень хороший результат для страны», — цитирует Титова Sport24.

О переизбрании Титова стало известно в пятницу, 25 октября. Выборы состоялись на конгрессе федерации в Дохе, проходящем с 24 по 26 октября. 63-летний функционер получил 59 голосов.

В начале октября Титов занял пост вице-президента Федерации гимнастики России после объединения всех гимнастических федераций. Он руководил ФСГР с 2014 года.

Источник: Sport24
Василий Титов
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