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Сегодня, 15:20

Титов, Нагорный и Капранова стали вице-президентами Федерации гимнастики России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил, что назначен первым вице-президентом Федерации гимнастики России.

Также вице-президентами назначены олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова, бывший глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров, бывший исполнительный директор Федерации спортивной акробатики России Ирина Никитина и первый вице-президент Всероссийской федерации спортивной аэробики Владислав Оскнер.

«На первом заседании президиума был избран первый вице-президент, этот пост занял ваш покорный слуга. Избраны вице-президенты по видам спорта. Сформировано бюро президиума, состоящее из президента, первого вице-президента и пяти вице-президентов. Утвердили положения о комитетах по видам спорта и дали поручения вице-президентам в течение недели подготовить составы по комитетам», — приводит слова Титова ТАСС.

Титов рассказал, что организация обязательно проинформирует Международную федерацию гимнастики о произошедших изменениях.

Сборная России по&nbsp;синхронному плаванию. Федерации водных видов спорта тоже решили объединить. Следующие на очереди лыжи?

Источник: ТАСС
Василий Титов
Никита Нагорный
Ольга Капранова
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