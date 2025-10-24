Спортивная гимнастика
Спортивная гимнастика

24 октября 2025, 13:37

Тарасова о золоте Мельниковой на чемпионате мира: «Большой успех! Очень важный и очень нужный»

Артем Бухаев
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на вторую золотую медаль Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте.

Российская гимнастка стала чемпионкой мира в опорном прыжке. 25-летняя россиянка набрала 14,466 балла.

«Поздравляю Ангелину! Это большой успех, очень важный, очень нужный. Удалось сохранить уровень во время отстранения. Мы тренируемся, совершенствуемся, причем не только для международных соревнований, но и для развития видов спорта», — сказала Тарасова «СЭ».

Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира. На турнире в Джакарте она победила в личном многоборье. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).

Ангелина Мельникова
Татьяна Тарасова
Гимнастка Мельникова завоевала серебро ЧМ в Джакарте на брусьях

Нагорный — о Мельниковой: «Мы все гордимся Ангелиной. Она большая молодец!»

