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Спортивная гимнастика

28 ноября 2025, 16:23

Свищев заявил, что горд российскими гимнастами после допуска на европейские турниры

Александр Абустин
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) допустить российских спортсменов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе.

«Только чувство гордости и радости за наших спортсменов. Все-таки здравый смысл побеждает. Осталось добиться, чтобы под флагом нас допустили. Тогда бы мы полностью успокоились, жили мирно и дружно в большой международной семье. Но потихонечку все, не надо торопить события. Движение началось, теперь будем ждать результатов от наших спортсменов», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее российские гимнасты уже получили разрешение участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики на условиях нейтральности.
На последнем чемпионате мира в Джакарте россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в 2026 году пройдет в Хорватии, а по художественной гимнастике — в Болгарии.

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Дмитрий Свищев
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
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