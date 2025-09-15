Хоркина: «Хотелось бы видеть нашу команду на чемпионате мира!»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» оценила перспективу участия российских спортсменов в чемпионате мира по спортивной гимнастике.

14 сентября на турнире в Париже россиянка Ангелина Мельникова выиграла финал на бревне и заняла второе место в вольных упражнениях.

«Ангелина подтвердила, что она лидер и капитан. Надеюсь, что теперь откроется дверь для наших команд на международных стартах. Мне бы очень хотелось видеть нашу команду на чемпионате мира. И мальчишек, и девчонок», — сказала Хоркина «СЭ».

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте (Индонезия).